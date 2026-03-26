Roberto Galbiati, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio. Ecco le sue parole su Moise Kean e la gara con l'Italia di questa sera:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Galbiati: “Kean? Deve giocare Pio. Quante gare intere ha fatto nell’ultimo mese?”
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Galbiati: “Kean? Deve giocare Pio. Quante gare intere ha fatto nell’ultimo mese?”
Galbiati su Moise Kean e l'Italia
Per questa sera lascerei Kean inizialmente in panchina, utilizzandolo eventualmente a partita in corso, mentre partirei con Pio Esposito e Retegui. Il giovane dell’Inter è quello più in forma in questo momento e in Nazionale dovrebbe giocare chi sta meglio. Kean ha sicuramente realizzato gol decisivi qualche mese fa nelle qualificazioni, ma bisogna guardare al presente: nell’ultimo mese e mezzo quante partite ha disputato interamente con la Fiorentina? Non brevi apparizioni, ma gare complete…
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