Galbiati: “Kean? Deve giocare Pio. Quante gare intere ha fatto nell’ultimo mese?”

Per questa sera lascerei Kean inizialmente in panchina, utilizzandolo eventualmente a partita in corso, mentre partirei con Pio Esposito e Retegui. Il giovane dell’Inter è quello più in forma in questo momento e in Nazionale dovrebbe giocare chi sta meglio. Kean ha sicuramente realizzato gol decisivi qualche mese fa nelle qualificazioni, ma bisogna guardare al presente: nell’ultimo mese e mezzo quante partite ha disputato interamente con la Fiorentina? Non brevi apparizioni, ma gare complete…