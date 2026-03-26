Stefano Cecchi, noto giornalista di fede viola, è intervenuto a Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina di Paolo Vanoli:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Cecchi: “Esclusione Fagioli? Me ne faccio una ragione. Adesso salvi la Fiorentina”
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Cecchi: “Esclusione Fagioli? Me ne faccio una ragione. Adesso salvi la Fiorentina”
Cecchi sull'esclusione di Fagioli
Fagioli? E' da Nazionale. In quel ruolo il titolare è Locatelli, ma Nicolò non è di meno. E poi Gattuso non ha un giocatore come lui. Un po' mi dispiace, ma me ne faccio una ragione. Adesso speriamo che Fagioli porti la salvezza a Firenze. Conference League? Sono felice di vedere una partita di livello contro il Crystal Palace. In una città affascinante. Verona? Gara da non sbagliare. Se pareggio non è la morte di nessuno, se vinci arriverebbe la svolta del campionato. Gudmundsson? Per me è uno dei talenti più nitidi, ma lo stiamo aspettando da troppo tempo. Se sta bene, deve giocare Solomon. Non bisogna cambiare modulo, non toccare qualcosa che funziona. Parisi ala destra è la sorpresa più luminosa.
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