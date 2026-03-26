Malusci boccia Gud: “Con Solomon sta in panca. Cosa ci ha fatto vedere in 2 anni?”

L'opinione dell'ex viola sulla sosta per la Fiorentina e sul rientro di Solomon, a danno di Gudmundsson

Redazione VN 26 marzo - 14:19

L'ex viola Alberto Malusci era ospite negli studi di Radio Bruno Firenze, nel corso di "A pranzo con il Pentasport":

Sosta? "Il dibattito sulla sosta è aperto, sulle opportunità di fermarsi in un momento comunque positivo per la Fiorentina. Personalmente mi convince più il sì alla sosta. Un giocatore come Solomonche è entrato dentro la squadra con un buon impatto, può recuperare. Una settimana in più per essere disponibile contro il Verona".

Solomon o Gudmundsson? "Il 4-2-3-1 è il modulo che mi piace di più, ma non cambierei adesso. Con soli due mediani non abbiamo mai giocato. Se Solomon sta bene, lo farei giocare dall'inizio. Metterei in panchina Gudmundsson, anche se a malincuore. Però cosa ci ha fatto vedere in questi due anni? Ho visto un giocatore altalenante, ma con qualità. Non lo vedo al centro delle simpatie del gruppo, si sbraccia in campo ma raramente viene servito. Non vorrei che nello spogliatoio sia messo da parte. Ha qualità, ma deve essere bravo ad osare di più. Quando ha palla deve essere più intraprendente nell'1 vs 1".

La parole di Cassano su Fagioli? "Non mi sono piaciute, sono solo tentativi di creare attenzione su di sé. Non capisco perché Cassano abbia bisogno di fare il personaggio".

Martinelli? "Si vedeva fin da quando era bambino che aveva prospettiva importante. Bisogna vedere se De Gea sta bene che non è più giovanissimo. Martinelli lo vedo comunque titolare nella Fiorentina, tra due anni sicuramente. L'anno prossimo potrebbe anche fare un altro anno in prestito".

Kean? "È un giocatore che deve trascinare, essere un leader. Altrimenti sarà sempre quello a cui piace fare i dischi o altro fuori dal campo. Invece deve incidere sul rettangolo verde e guidare la squadra".