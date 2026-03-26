Ultimati i tre giorni di riposo concessi da Vanoli alla sua squadra, stamani la Fiorentina riprenderà ad allenarsi al Viola Park con l'obiettivo di iniziare a preparare nei minimi dettagli la trasferta del 4 aprile a Verona. Una gara che De Gea e soci contano di vincere per avvicinare sensibilmente la quota salvezza e potersi così preparare nel modo migliore al doppio confronto in Conference col Crystal Palace dei giorni successivi.
La Nazione
Mandragora, Solomon ma non solo. Nazione: “La speranza di Vanoli sugli infortunati”
Per la trasferta del Bentegodi, intanto, il tecnico spera di poter recuperare tre dei quattro elementi che ad oggi risultano infortunati: il lungodegente Lamptey (reduce dall'operazione al crociato di settembre), Solomon e Lezzerini (entrambi ko nella sfida di ritorno con lo Jagellonia per una lesione al retto femorale della coscia destra) e Mandragora, andato ko alla vigilia della sfida con l'Inter per un fastidio al polpaccio sinistro.
E se l'inglese è ancora piuttosto indietro con il rientro (deve ancora iniziare la fase di recupero sul campo), la speranza di Vanoli è quella di avere a disposizione già tra dieci giorni gli altri acciaccati, in particolare l'esterno israeliano che prima dell'infortunio era diventato un punto fermo dell'undici titolare. Lo scrive la Nazione.
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