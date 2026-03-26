La Gazzetta dello Sport si sofferma su Manor Solomon. Sponsorizzato fortemente da Fabio Paratici, che lo aveva avuto al Tottenham, il futuro di Solomon è strettamente legato alla permanenza in Serie A della Fiorentina.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Futuro Solomon, Paratici ha deciso. Ma in un caso, lui potrebbe dire no”
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Gazzetta: “Futuro Solomon, Paratici ha deciso. Ma in un caso, lui potrebbe dire no”
La Gazzetta dello Sport su Manor Solomon
Arrivato in prestito con diritto di riscatto, il club ci ha messo poco a convincersi che vale la pena trattenerlo a Firenze per un investimento comunque contenuto (sui 10 milioni di euro).
L'idea della Viola è acquistarlo a titolo definitivo in estate, ma molto dipenderà da come finirà la stagione: in caso di retrocessione potrebbe essere lui a non voler restare e in ogni caso la dirigenza sarà costretta a fare scelte e sacrifici. Solomon a Firenze sta bene ma prima c'è in ballo la salvezza.
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