Il Corriere Fiorentino si sofferma su Moise Kean, questa sera titolare con l'Italia di Gattuso. L'attaccante della Fiorentina è una pedina fondamentale per il ct, come dimostra questo retroscena che riguarda il suo infortunio:
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Kean, l’infortunio e la telefonata di Gattuso”. Tutti i retroscena
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CorFio: “Kean, l’infortunio e la telefonata di Gattuso”. Tutti i retroscena
La telefonata di Gattuso a Kean
Ci tiene, alla maglia azzurra, e quanto successo in queste ultime settimane sta lì a dimostrarlo. Il riferimento è a quel fastidiosissimo (più del previsto) infortunio alla tibia che mai, però, ne ha messo in dubbio la convocazione. E dire che Gattuso si era preoccupato. Tanto da alzare il telefono, subito dopo la partita di Udine, per sentire in prima persona da Moise quali fossero le sue condizioni. «Io ci sarò», la risposta. Detto, e fatto. Il centravanti della Fiorentina si è curato e, grazie anche al lavoro dello staff medico e atletico viola, è riuscito a recuperare in tempo. Certo, non è e non può essere al 100% ma non per questo (nonostante la fortissima concorrenza di Pio Esposito) il c.t. gli negherà una maglia da titolare. Moise insomma giocherà, e in tandem con Retegui cercherà di dar continuità a quanto fatto nel girone di qualificazione.
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