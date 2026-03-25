Nazione: “Fiorentina, ecco cosa ti lascia la vittoria del torneo di Viareggio”

Nazione sul torneo di Viareggio

Redazione VN 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 10:56)

Dopo 34 anni, la Fiorentina torna a vincere la Viareggio Cup con la formazione Under 18, in un successo che rappresenta molto più di un trofeo: è un segnale forte sul futuro del club. Il percorso è stato entusiasmante e caratterizzato da talento e maturità, con la finale contro il Rijeka che ha consacrato Federico Croci. Tuttavia, è l’intero gruppo ad aver dimostrato un potenziale importante, accendendo i riflettori su una generazione promettente.

Tra i protagonisti spicca Federico Matarán, centrocampista classe 2008 e vero leader tecnico della squadra: autore di quattro gol e premiato come miglior giocatore del torneo, ha mostrato grande versatilità e personalità. In difesa si è distinto Federico Melani, solido centrale fiorentino, mentre sulle fasce hanno garantito spinta e qualità Gabriele Colaciuri e Alessandro Perrotti, entrambi determinanti soprattutto in fase offensiva.

Fondamentale anche il contributo del portiere Brando Dolfi, decisivo nei momenti chiave, in particolare nelle sfide ai rigori. Il successo della Fiorentina è quindi il frutto di un gruppo unito e ricco di talento, capace di unire storie diverse in un progetto comune. Un trionfo che guarda avanti e lascia intravedere prospettive molto interessanti per il futuro del club viola. Lo scrive la Nazione.