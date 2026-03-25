CorFio: “Croci stupisce tutti, ora se lo gode Pasqual. A questo serve il VP”

Il Corriere Fiorentino su Croci

Redazione VN 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 10:40)

Federico Croci è stato il grande protagonista della vittoria della Fiorentina alla Viareggio Cup, firmando la finale con due gol e un assist. A soli 15 anni, e quindi sotto età rispetto alla competizione, ha guidato i viola a un successo che mancava da 34 anni. La sua prestazione non è stata un caso isolato, ma il punto più alto di una crescita continua che lo ha reso uno dei talenti più promettenti del vivaio.

Nato a Bibbiena e cresciuto calcisticamente tra Subbiano e Montevarchi, Croci è da tre anni nel settore giovanile viola, dove ha bruciato le tappe grazie a qualità tecniche e realizzative fuori dal comune. Nato come esterno offensivo, è un attaccante moderno capace di giocare in più ruoli e di trovare facilmente la via del gol. Dopo un inizio di stagione complicato da un infortunio, ha ripreso a segnare con continuità, mettendosi in mostra tra Under 17, Under 18 e anche con le prime apparizioni in Primavera.

Il trionfo al Viareggio rappresenta la consacrazione di un talento considerato già “predestinato”. Croci si sta affermando anche con la Nazionale Under 16, dove ha già lasciato il segno, e continua il suo percorso di crescita in un ambiente ideale come il Viola Park. Il suo futuro appare molto promettente, con la prospettiva di un approdo tra i professionisti che sembra solo questione di tempo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.