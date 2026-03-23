Sono meno del solito i calciatori della Fiorentina che hanno lasciato Firenze in questa sosta per aggregarsi alle rispettive Nazionali. Infatti, il numero dei "Viola in Nazionale" si è diminuito ulteriormente rispetto a novembre: solamente 5. Una buona notizia per mister Vanoli che potrà lavorare in queste due settimane con il grosso della rosa e preparare al meglio l'infuocato mese di aprile che li attende. Ricordiamo che, in primis, la federazione islandese ha risparmiato Gudmundsson dalle due amichevoli con Haiti e Canada. Rimasti a casa anche Dodò e Fagioli, probabilmente i due più delusi per le scelte del rispettivi ct. Infine, resterà a Firenze anche Solomon, in modo da sfruttare al meglio la sosta per rientrare a lavorare in gruppo.
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Viola in Nazionale: Kean punta l’Irlanda del Nord. Per Pongracic aria sudamericana
Il dettaglio degli impegni di calciatori viola in Nazionale in questa sosta: solo in 5 convocati. Azzurri e Azzurrini con sfide importanti
Di seguito vi proponiamo il dettaglio degli impegni che attendono i calciatori della Fiorentina:
KEAN (Italia)—
NDOUR e COMUZZO (Italia U21)—
BALBO (Venezuela)—
PONGRACIC (Croazia)—
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