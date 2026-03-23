Viola in Nazionale: Kean punta l’Irlanda del Nord. Per Pongracic aria sudamericana

Sono meno del solito i calciatori della Fiorentina che hanno lasciato Firenze in questa sosta per aggregarsi alle rispettive Nazionali. Infatti, il numero dei "Viola in Nazionale" si è diminuito ulteriormente rispetto a novembre: solamente 5. Una buona notizia per mister Vanoli che potrà lavorare in queste due settimane con il grosso della rosa e preparare al meglio l'infuocato mese di aprile che li attende. Ricordiamo che, in primis, la federazione islandese ha risparmiato Gudmundsson dalle due amichevoli con Haiti e Canada. Rimasti a casa anche Dodò e Fagioli, probabilmente i due più delusi per le scelte del rispettivi ct. Infine, resterà a Firenze anche Solomon, in modo da sfruttare al meglio la sosta per rientrare a lavorare in gruppo.