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Fiorentina, senti Gazzetta: “Con Kean c’è un rischio. La panchina una bocciatura”

Fiorentina, senti Gazzetta: “Con Kean c’è un rischio. La panchina una bocciatura” - immagine 1
Moise Kean guiderà l'Italia
Redazione VN

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sull'attacco dell'Italia di Gattuso. In particolare, si parla di Moise Kean che giocherà in coppia con Mateo Retegui. La punta viola non è al 100% e il rischio infortunio è evidente. Verrà gestito grazie alla staffetta con Pio Esposito: 

Il rischio calcolato è schierare un centravanti, Moise Kean, che ha appena superato un infortunio e non è al cento per cento. E un partner, Mateo Retegui, che da novembre non gioca una partita ad alta intensità, essendo indaffarato nel campionato saudita (tra l'altro sospeso da due settimane a causa della guerra in Medio Oriente). Kean i primi sessanta minuti, Esposito gli ultimi trenta: il piano di Gattuso a grandi linee è questo. Sarebbe stato più complesso invertire l'ordine degli addendi, perché Kean avrebbe percepito la panchina come una bocciatura e merita il rispetto delle gerarchie iniziali.

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