La Gazzetta dello Sportsi sofferma sull'attacco dell'Italia di Gattuso. In particolare, si parla di Moise Kean che giocherà in coppia con Mateo Retegui. La punta viola non è al 100% e il rischio infortunio è evidente. Verrà gestito grazie alla staffetta con Pio Esposito:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina, senti Gazzetta: “Con Kean c’è un rischio. La panchina una bocciatura”
Gazzetta dello Sport
Fiorentina, senti Gazzetta: “Con Kean c’è un rischio. La panchina una bocciatura”
Moise Kean guiderà l'Italia
Il rischio calcolato è schierare un centravanti, Moise Kean, che ha appena superato un infortunio e non è al cento per cento. E un partner, Mateo Retegui, che da novembre non gioca una partita ad alta intensità, essendo indaffarato nel campionato saudita (tra l'altro sospeso da due settimane a causa della guerra in Medio Oriente). Kean i primi sessanta minuti, Esposito gli ultimi trenta: il piano di Gattuso a grandi linee è questo. Sarebbe stato più complesso invertire l'ordine degli addendi, perché Kean avrebbe percepito la panchina come una bocciatura e merita il rispetto delle gerarchie iniziali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA