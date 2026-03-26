FOTO – CorSport avverte: “Gudmundsson rischia il posto!”. Come cambia la Fiorentina

Il Corriere dello Sport su Albert Gudmundsson

Redazione VN 26 marzo - 06:41

La Fiorentina ha mantenuto buoni risultati anche senza Solomon,raccogliendo 5 punti in 4 partite di campionato e raggiungendo i quarti di finale di Conference League. Ora però l’israeliano è pronto a rientrare dopo l’infortunio al bicipite femorale destro subito a fine febbraio. Il suo ritorno, previsto per la trasferta di Verona del 4 aprile, rappresenta un’importante risorsa in più per l’allenatore Vanoli, che dovrà decidere se schierarlo subito titolare o reintegrarlo gradualmente.

Con il recupero di Solomon, aumenta la concorrenza sugli esterni nel sistema 4-1-4-1: i posti disponibili sono due, ma i candidati principali diventano tre, ovvero Parisi, Gudmundsson e lo stesso Solomon. Quest’ultimo è considerato quasi un titolare per la sua capacità di saltare l’uomo e creare occasioni, soprattutto sulla fascia sinistra. Questo mette a rischio l’impiego di Gudmundsson, giocatore importante ma finora non sempre al massimo del rendimento.

Un’altra variabile decisiva è Parisi, che adattato sulla fascia destra ha offerto prestazioni molto positive e difficilmente rinunciabili. Se Vanoli decidesse di confermarlo in quel ruolo e di schierare Solomon a sinistra, Gudmundsson finirebbe in panchina. In alternativa, si potrebbe modificare l’assetto arretrando Parisi in difesa e spostando Solomon a destra, mantenendo Gudmundsson in campo. La scelta finale dipenderà dall’equilibrio tattico che l’allenatore vorrà dare alla squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.