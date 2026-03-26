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Dossena: “Gattuso? C’era bisogno di uno così. Fagioli deve prendersi la scena”

Fagioli e Gattuso grafica
"Fagioli può e deve fare meglio, deve chiedere più di a se stesso. Gattuso l'uomo giusto per questa Nazionale"
Redazione VN

Beppe Dossena, campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982, è intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno. Il commentatore ha detto la sua in vista di play off di stasera contro l'Irlanda del Nord:

Nazionale? "Ci sono i giocatori della domenica e quelli che arrivano fino al sabato e poi diventano bianchi. Sono tante le varianti, ma spero che stasera passino tutte le paure e si arrivi insieme all'obiettivo. Andare al Mondiale lo sogni da quando sei bambino e giochi in cortile, all'oratorio. Per vincerlo poi, nel nostro caso nell'1982, c'è bisogno di giocatori tutti altamente competitivi. E la gestione di un gruppo di leoni da parte di una persona adeguata. Occorre riconoscere e rispettare i ruoli: Bearzot ha sempre difeso il gruppo e noi giocatori glielo abbiamo sempre riconosciuto".

Convocati? "Gattusoè la persona idonea in questo momento di difficoltà, ha grandi capacità di aggregare, condividere e trasmettere emozioni. Ora c'è bisogno di una persona così, mi è piaciuto in conferenza stampa. È inutile parlare di tante storie e tradizioni. C'è bisogno di altro, per togliere aspettative e pressioni ai giocatori. È stato intelligente nel frequentare i ragazzi, portarli a cena. La prestazione del cervello offre ampi margini di miglioramento e ha fatto bene a lavorarci".

Fagioli? "Come tutti i giocatori con qualità deve prendersi la scena, è altalenante nelle prestazioni. Può e deve fare meglio e deve chiedere più di a se stesso. Non deve diventare una meteora, deve alzarsi la mattina con la volontà di affermarsi. La sua priorità deve essere la professionalità nel mondo del calcio".

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