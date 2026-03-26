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Convocati Italia, Gattuso ne esclude 5 per l’Irlanda del Nord. Kean c’è

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Andrea Cambiaso non sarà fra gli azzurri che affronteranno stasera l’Irlanda del Nord. Il Ct Gennaro Gattuso lo ha “tagliato” dalla lista dei 23 convocati per la partita di Bergamo. Nessun problema fisico dietro la scelta del Ct...
Redazione VN

Andrea Cambiaso non sarà fra gli azzurri che affronteranno stasera l’Irlanda del Nord. Il Ct Gennaro Gattuso lo ha "tagliato" dalla lista dei 23 convocati per la partita di Bergamo. Nessun problema fisico dietro la scelta del Ct azzurro di escludere lo juventino, ma solo una scelta tecnico. Cambiaso sarà in tribuna con Caprile, Coppola e Cambiaghi. Nella lista non trova spazio neppure Scamacca, fuori causa per l'infortunio rimediato con l'Atalanta. Regolarmente tra i convocati l'unico Violazzurro Moise Kean che dovrebbe fare coppia con Retegui nell'attacco titolare.

La lista dei 23

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  • Portieri: Donnarumma (Manchester City), Carnesecchi (Atalanta), Meret (Napoli).

  • Difensori: Palestra (Cagliari), Dimarco (Inter), Spinazzola (Napoli), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Gatti (Juventus), Scalvini (Atalanta), Bastoni (Inter), Mancini (Roma).

  • Centrocampisti: Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle United), Pisilli (Roma), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Barella (Inter).

  • Attaccanti: Retegui (Al-Qadsiah), Raspadori (Atalanta), Kean (Fiorentina), Esposito (Inter), Politano (Napoli).

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