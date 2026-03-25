Italia-Irlanda del Nord, la probabile formazione di Gattuso: Kean dal 1′?

Primo spareggio decisivo per la qualificazione dell'Italia ai mondiali, che manca da ben 12 anni. Le ultime da Coverciano raccontano di un Bastoni che è tornato ad allenarsi sul campo e col pallone e sta facendo passi avanti: il suo recupero non è più un miraggio. La giornata di mercoledì sarà decisiva per capire se ce la farà per l'Irlanda del Nord (dal 1' o dalla panchina). Altrimenti pronti Gatti o Buongiorno. Dubbio Palestra-Politano a destra con il primo favorito, Kean e Retegui in avanti... con Pio Esposito prova a insidiarli. La probabile formazione dell'Italia per gli spareggi Mondiali