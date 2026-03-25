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Italia-Irlanda del Nord, la probabile formazione di Gattuso: Kean dal 1′?

Moise Kean
Il probabile undici di Gattuso anti Irlanda del Nord: recuperato Bastoni, Kean dal 1' con Retegui?
Redazione VN

Primo spareggio decisivo per la qualificazione dell'Italia ai mondiali, che manca da ben 12 anni. Le ultime da Coverciano raccontano di un Bastoni che è tornato ad allenarsi sul campo e col pallone e sta facendo passi avanti: il suo recupero non è più un miraggio. La giornata di mercoledì sarà decisiva per capire se ce la farà per l'Irlanda del Nord (dal 1' o dalla panchina). Altrimenti pronti Gatti o Buongiorno. Dubbio Palestra-Politano a destra con il primo favorito, Kean e Retegui in avanti... con Pio Esposito prova a insidiarli. La probabile formazione dell'Italia per gli spareggi Mondiali

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (Gatti o Buongiorno), Calafiori; Palestra, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct: Gattuso

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