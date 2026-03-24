Venezuela, Balbo già in ritiro agli ordini di Vizcarrondo in Uzbekistan

Luis Balbo, che ha esordito in prima squadra in Coppa Italia contro il Como, ha raggiunto il ritiro del suo Venezuela

Tra i giocatori della Fiorentina partiti per la Nazionale c'è anche il terzino Luis Balbo, cha ha già raggiunto il ritiro del suo Venezuela in Uzbekistan, allenandosi agli ordini del ct Vizcarrondo, in vista delle amichevole contro Trinidad e Tobago in programma venerdì e poi quella di lunedì proprio contro l'Uzbekistan. Le immagini: