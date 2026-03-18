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Sentite il ct del Venezuela: “Balbo? Voglio far capire una cosa alla Fiorentina”

Balbo
Il giovane terzino viola convocato con la sua nazionale
Redazione VN

Il difensore della Fiorentina, Luis Balbo, è stato inserito tra i convocati del Venezuela in vista delle amichevoli contro Uzbekistan e Trinidad e Tobago. Il giovane terzino fa parte di una lista composta da 28 giocatori ed è considerato uno dei prospetti più interessanti dal commissario tecnico Oswaldo Vizcarrondo.

Il ct ha parlato così del difensore viola: “È un ragazzo giovane – ha spiegato Vizcarrondo – che dimostra una grande voglia di mettersi in mostra. Purtroppo non ha ancora molto ritmo partita, ma riteniamo che possa diventare, nel medio-lungo periodo, un elemento capace di garantirci prestazioni affidabili”.

Vizcarrondo ha poi aggiunto: “È stato spesso in panchina in Serie A senza ancora esordire (anche se ha giocato in Coppa Italia), ma vogliamo dargli fiducia e sostenerlo, anche per far capire al suo club quanto lo consideriamo importante”. Una chiamata che conferma la volontà della nazionale venezuelana di puntare su di lui per il futuro.

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