Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola Stramaccioni avvisa l’Inter: “Con la Fiorentina gara difficile e delicata”
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Stramaccioni avvisa l’Inter: “Con la Fiorentina gara difficile e delicata”
Parla l'ex Inter
Firenze è una gara difficile e delicata. Ma la reputo anche chiave in positivo per la corsa scudetto e soprattutto per il morale. Vincere permetterebbe ai nerazzurri di affrontare dopo la sosta Roma e Como partendo come minimo da +8 e considerando il concomitante Napoli-Milan, la squadra con una vittoria con i Viola sarebbe nella condizione mentale ideale pr il doppio scontro
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