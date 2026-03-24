Il difensore dell'Arsenal e della Nazionale italiana, Riccardo Calafiori, ha parlato in conferenza stampa a Coverciano in vista della partita contro l'Irlanda del Nord valevole per la semifinale playoff per accedere al prossimo Mondiale. Le sue parole:
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VIOLA NEWS nazionali Calafiori: “Felice di giocare questa partita. Il messaggio che voglio dare”
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Calafiori: “Felice di giocare questa partita. Il messaggio che voglio dare”
Le parole del difensore dell'Arsenal e dell'Italia, Riccardo Calafiori, in vista degli spareggi per accedere al prossimo Mondiale
Sulla partita in programma—
In un momento così delicato, è importante pensare al presente, giorno per giorno. Dipende più da noi che dagli avversari. Sappiamo tutti l'importanza e quanto è delicata la situazione. Servirà grande attenzione. Il messaggio che voglio mandare, vogliamo mandare, è di stare tutti vicini, uniti. E' l'unione e la mentalità a mandarci avanti. La pressione c'è, è inutile evitarla. Io sono quasi contento di fare questa partita. Dobbiamo vivercela bene. Non sto pensando altro che a fare questo Mondiale in America.
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Sul calcio italiano—
Si parla tanto delle italiana fuori in Champions, ma alla fine anche delle inglesi siamo rimasti solo noi (Arsenal) nella competizione. Il calcio non è una scienza esatta. Sicuramente nel calcio inglese non c'è mai un momento per respirare, perché anche quando il pallone esce si riparte immediatamente.
Sulla paura in queste situazioni—
Sta tutto in come vedere questa partita, se come una responsabilità, che lo è. Ma io la vedo più come un'opportunità. Preferisco mille volte di più giocare questa partita rispetto al non esserci. Non vedo l'ora di giocarla.
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