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Gattuso: “Fagioli meritava di essere qua. Il perché della scelta”

Gattuso Fagioli grafica
Le parole in conferenza stampa del Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Gennaro Gattuso, su Kean e non solo
Matteo Bardelli Redattore 

Il Commissario Tecnico dell'Italia, Gennaro Gattuso, in conferenza stampa in vista delle semifinale playoff per accedere ai prossimi Mondiali di calcio. Le sue parole:

Sul momento

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Adesso sta a noi, niente alibi. Non c'è da pensare ad altro. Testa alla partita di giovedì. Il calendari sappiamo come sono, siamo alla 30ª giornata è normale avere queste situazioni. Anche gli altri hanno infortuni.

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Sulle scelte fatte

—  

Tanti giocatori meritavano di essere qua: Zaniolo, Bernardeschi, Fagioli, Orsolini... Ho fatto questa scelta per puntare sul gruppo, su coloro che ci sono sempre stati. Ci meritiamo una gioia. Avevo voglia di affrontare queste due partite con le mie certezze. Sono consapevole che ci sono giocatori che stanno facendo molto bene.

Su Chiesa

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Ieri Chiesa si è presentato alla convocazione, ma aveva dei piccoli problemini fisici. Così abbiamo deciso, di comune accordo, che non era il caso che rimanesse. Era titubante, non se la sentiva.

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