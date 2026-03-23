Italia, beffa per Chiesa: Gattuso ha già chiamato il sostituto

Brutte notizie per l'Italia, un attaccante dà già forfait: Federico Chiesa, infatti, è stato ritenuto non disponibile

L'Italia perde subito un calciatore in vista dei playoff per i Mondiali di calcio. Infatti, lo staff medico degli Azzurri, verificando le condizioni dei vari giocatori arrivati a Coverciano, ha ritenuto l'ex attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa, attualmente al Liverpool, non disponibile per le prossime due partite. Per sostituirlo, il Commissario Tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, ha chiamato l'esterno d'attacco del Bologna, Nicolò Cambiaghi, che era già presente nell'elenco dei pre-convocati.