L'Inter di Cristian Chivu dovrà rinunciare ad Alessandro Bastoni per la delicata trasferta del Franchi contro la Fiorentina. Il difensore nerazzurro, tormentato da un problema alla tibia, non è stato ritenuto in grado di fornire le giuste garanzie fisiche e rimarrà a riposo per l'ultimo impegno di campionato prima della sosta. Una notizia che sposta gli equilibri della sfida di domani, ma che non ferma il percorso azzurro del centrale: Bastoni risponderà infatti regolarmente alla chiamata di Gennaro Gattuso, raggiungendo il raduno della Nazionale per essere valutato dallo staff medico federale in vista dei cruciali playoff mondiali.
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Bastoni e Scamacca, missione Italia: out in campionato ma presenti a Coverciano
Bastoni e Scamacca non giocano con Inter e Atalanta, ma rispondono alla chiamata di Gattuso. Domani saranno regolarmente a Coverciano
La situazione di Bastoni viaggia in parallelo con quella di Gianluca Scamacca, anch'egli fermo ai box per un fastidio all'adduttore che gli impedirà di scendere in campo con l'Atalanta contro il Verona. Nonostante le indisponibilità con i club, entrambi i calciatori sono attesi domani sera a Coverciano, a due passi da Firenze, segnale di una forte motivazione a esserci per il momento spartiacque dell'Italia. Il CT Gattuso e i medici azzurri monitoreranno ora dopo ora le condizioni dei due infortunati, con la speranza di recuperarli almeno per l'eventuale finale dello spareggio, nel tentativo di strappare il pass per la rassegna iridata.
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