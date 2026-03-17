Verso Firenze: Chivu ritrova il suo regista, ancora dubbi su Lautaro e Bastoni

Verso Fiorentina-Inter: le ultime da Appiano Gentile sugli infortunati di Chivu. Calhanoglu recupera per il Franchi, dubbi per Bastoni e Lautaro Martinez.

La Fiorentina di Paolo Vanoli non ha un attimo di sosta. Dopo il successo prezioso contro la Cremonese, il mirino è già puntato sulla sfida europea di giovedì contro il Rakow (ore 18:45), ma all'orizzonte si staglia già il posticipo di domenica sera al Franchi contro l'Inter. Mentre i viola preparano il ritorno di Conference, da Appiano Gentile arrivano notizie importanti sulle condizioni dei nerazzurri, riportate da Sky Sport .

La notizia più rilevante per i nerazzurri riguarda il pieno recupero di Hakan Calhanoglu . Il centrocampista turco, che era stato costretto a saltare l'ultimo impegno contro l'Atalanta a causa di un fastidio agli adduttori, è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo. Una pedina fondamentale per lo scacchiere di Chivu , che potrà dunque contare sul suo metronomo titolare per la trasferta di Firenze.

Resta invece più incerta la situazione legata al pacchetto difensivo e al reparto offensivo dell'Inter. Alessandro Bastoni , alle prese con i postumi della forte contusione rimediata nel derby dello scorso 8 marzo, ha svolto oggi soltanto la prima parte della seduta insieme ai compagni, finendo la mattinata con un lavoro personalizzato . Un segnale di cautela che lascia ancora aperto il ballottaggio per una maglia da titolare domenica sera, con lo staff medico nerazzurro che monitorerà il difensore fino all'ultimo.

Situazione simile per il capitano Lautaro Martinez, ancora impegnato nel percorso di riatletizzazione dopo il problema muscolare accusato il 18 febbraio in Champions League contro il Bodo. Per l'attaccante argentino la mattinata ha previsto solo lavoro differenziato, rendendo la sua convocazione per la sfida contro i viola una corsa contro il tempo. Paolo Vanoli, dal canto suo, dovrà essere bravo a gestire le energie dei suoi ragazzi tra l'impegno europeo di giovedì e la grande sfida di domenica, consapevole che si troverà di fronte un'Inter che sta provando a recuperare i suoi pezzi pregiati proprio al fotofinish.