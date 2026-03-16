Di seguito l'intervento di Bernardo Brovarone, opinionista, a Radio Bruno:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Brovarone: “Esito della stagione manifesto, ora Inter ed Europa con occhi diversi”
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Brovarone: “Esito della stagione manifesto, ora Inter ed Europa con occhi diversi”
Le opinioni dopo Cremonese-Fiorentina 1-4
Il concetto che ci salveremo perché dietro ce ne sono un paio un po' peggio è abbastanza manifesto dopo stasera. La Cremonese un disastro totale stasera, un vuoto assoluto, ma non voglio togliere nulla alla Fiorentina che ha fatto un grosso passo avanti. I grigiorossi cambieranno allenatore, il Lecce non ha un calendario banale, secondo me se la giocheranno loro mentre alla Fiorentina basteranno 7/9 punti. Con l'Inter sarà una partita molto più leggera, l'aspetto a gloria. Dopodiché c'è un'Europa sulla quale tra un paio di settimane ti potresti concentrare al contrario.
Singoli—
Gudmundsson bene ma ha fatto poco, difficilmente in Italia puoi andare a quei ritmi. Piccoli anche oggi ha sbagliato stop assurdi, ma quei gollettini li fa, sono felice per lui perché può chiudere bene la stagione magari anche in coppia con Kean, piano piano le sue cosine le fa vedere e non è facile per lui. Da un pochino prima. Forse la partita di Udine è stata quella più preoccupante, ma alla fine bisogna anche sforzarsi di capire che Vanoli alla fine la pagnotta la sta portando a casa. Penso che Sarri davvero sarebbe adatto, spero sia anche l'idea di Paratici per la prossima stagione. Dodò ha fatto un bel gol, quel tipo di insistenza non mi fa impazzire ma quella giocata l'ha fatta da campione. Le tensioni sul suo contratto vanno lasciate da parte. Gosens è un uomo magnifico, ogni volta mi commuove e non è stato bello vedergli prendere quella botta. E poi Parisi, sereno, sciolto, gioca dappertutto.
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