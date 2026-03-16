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Mandragora: “Prese tante batoste, ma ce le siamo meritate. Ora lavoriamo bene”

Mandragora: “Prese tante batoste, ma ce le siamo meritate. Ora lavoriamo bene” - immagine 1
Le parole del centrocampista viola
Redazione VN

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole dopo la vittoria con la Cremonese:

Abbiamo cambiato l'atteggiamento, approcciando bene la partita. Abbiamo creato tanto, senza sbagliare le occasioni. Classifica? Ci sono 9 partite, inutile guardare la classifica. Dobbiamo fare più punti possibili. Quest'anno è un'annata difficile, ma ce lo siamo meritati e ora dobbiamo uscirne. Quest'anno la difficoltà principale è stata trovare la prima vittoria, stava diventando un peso. Questa non è una stagione che rispecchia la Fiorentina di sempre, ma adesso ne dobbiamo uscire. Abbiamo preso tante batoste ma vi assicuro che stiamo lavorando bene.

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