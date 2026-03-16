Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole dopo la vittoria con la Cremonese:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Mandragora: “Prese tante batoste, ma ce le siamo meritate. Ora lavoriamo bene”
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Mandragora: “Prese tante batoste, ma ce le siamo meritate. Ora lavoriamo bene”
Le parole del centrocampista viola
Abbiamo cambiato l'atteggiamento, approcciando bene la partita. Abbiamo creato tanto, senza sbagliare le occasioni. Classifica? Ci sono 9 partite, inutile guardare la classifica. Dobbiamo fare più punti possibili. Quest'anno è un'annata difficile, ma ce lo siamo meritati e ora dobbiamo uscirne. Quest'anno la difficoltà principale è stata trovare la prima vittoria, stava diventando un peso. Questa non è una stagione che rispecchia la Fiorentina di sempre, ma adesso ne dobbiamo uscire. Abbiamo preso tante batoste ma vi assicuro che stiamo lavorando bene.
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