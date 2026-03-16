Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole dopo la vittoria contro la Cremonese:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Vanoli: “Si poteva fare ancora meglio. Piccoli? Si abbatte troppo, diamante grezzo”
news viola
Vanoli: “Si poteva fare ancora meglio. Piccoli? Si abbatte troppo, diamante grezzo”
Le parole di Paolo Vanoli dopo Cremonese-Fiorentina
Parisi? Si merita questo gol. E' da tanto che sta facendo bene. Questa è una vittoria importante, 3 punti fondamentali. Anche se si poteva fare molto meglio nella gestione del pallone, siamo troppo frenetici. Siamo cresciuti, abbiamo tanti margini di miglioramento. Non è stato facile ricostruire un'unità di intenti. Ma adesso abbiamo fatto uno step importante. Firenze si merita molto di più ma questa è la nostra stagione e dobbiamo portarla in fondo. Adesso c'è la Conference e dobbiamo essere bravi a gestire l'energie. Kean? Ha lavorato tanto. Stasera gli ho risparmiato qualche minuto. Sono contento di averlo recuperato. Piccoli? Un diamante grezzo che deve migliorare tanto. Piano, piano sta crescendo. Questa sera ha fatto un gol da grande attaccante, ma a volte si abbatte un po' troppo di testa. Svolta? No, era una partita importantissima. Ma no voglio parlare di svolta, mancano ancora nove partite. Rimaniamo con i piedi per terra, la Conference ci porta via tante energie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA