Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Nicola: “Capisco i tifosi, ma in questo momento bisogna rimanere uniti”
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Nicola: “Capisco i tifosi, ma in questo momento bisogna rimanere uniti”
Nicola: "Io ci credo alla salvezza"
Io cerco sempre di essere onesto e obiettivo. Capisco che lo stadio dimostri disappunti, ma bisogna essere coscienti che in questi momenti bisogna rimanere vicini alla squadra. Forse è anche giusto che i nostri tifosi manifestino un po' di delusione. La squadra? Ha dato tutto, ma in questo momento siamo troppo fragili. Ci abbiamo provato e preferisco vedere i pregi dei giocatori. La salvezza è una distanza di 3 punti, ma se giochi così non è facile. Comunque io ci credo, dobbiamo focalizzarci su quello che ci serve. Futuro? Noi siamo costantemente in discussione. In un periodo come questo è normale cercare soluzioni diverse. Ma l'analisi deve essere più profonda. Noi siamo fragili nel prendere gol e questo è un peccato.
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