Maspero: “Gol subiti dalla Cremonese imbarazzanti. Sembrava la partita della paura”

Riccardo Maspero, ex centrocampista che conosce bene sia la Fiorentina sia la Cremonese, ha parlato su Radio Bruno della partita di ieri

Redazione VN 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 14:40)

L'ex viola Riccardo Maspero è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per analizzare la vittoria della Fiorentina a Cremona. Ecco le sue parole:

"La gara di ieri era fondamentale perché rischiava di lasciare strascichi pesanti. Inizialmente sembrava il match della paura, poi la Fiorentina è uscita alla distanza, mentre la Cremonese si è chiusa nei propri timori."

La gara — "Da quando la situazione in classifica è migliorata, i grigiorossi hanno pensato soltanto a gestirsi invece di fare punti; ieri, in particolare, la squadra è apparsa troppo rinunciataria. Mi sono fermato allo 0-3 perché non c'era storia. I gol subiti sono stati imbarazzanti: sul primo, Mussolini ha permesso a Parisi di entrare in area; sul secondo, il taglio di Piccoli non è stato seguito da nessuno. Il terzo, poi, è assurdo: Dodò è arrivato in porta quasi senza calciare."

La salvezza — "I viola hanno meritato il successo perché ci hanno creduto di più. Nel mercato di riparazione la Cremonese ha sbagliato qualche valutazione, finendo per indebolirsi invece di rinforzarsi. Quello della Fiorentina era un caso più unico che raro: spero sia la volta buona che riesca a tirarsi fuori definitivamente dalla zona retrocessione. Oltre alla vittoria di ieri, a far stare tranquilli sono le squadre che stanno dietro, perché né Lecce né Cremonese hanno le qualità della rosa di Vanoli."

Gudmundsson? — "Quest'anno hanno faticato tutti, un po' per questioni tattiche e un po' per il peso delle aspettative. Resta comunque un giocatore capace di fare la differenza; i profili di fantasia sono sempre i primi a finire in discussione quando le cose vanno male, ma per me rimane un elemento fortissimo, in grado di far fare il salto di qualità alla Fiorentina."