Open Var abolito? Frustrazione nell’Aia: “Nessuno si espone quanto noi”

Open Var in bilico per la quarta stagione? La Stampa ha anticipato la possibile chiusura del consueto approfondimento settimanale su Dazn dove un protagonista dell'AIA commenta i casi arbitrali più caldi della giornata con l'ausilio delle immagini e degli audio della sala Var. "Siamo l'unica categoria che si espone così", riferisce un esponente del mondo arbitrale non meglio precisato dal giornale. D'altro canto ci sono anche alcuni club che ritengono il format inutile se non addirittura dannoso.

A fine stagione ci sarà un bilancio - anche con la Figc - e solo allora si prenderanno eventuali decisioni su "Open Var". Il format era nato dopo la richiesta di maggiore trasparenza in merito alle decisioni prese in campo da arbitri e varisti ma nel corso delle stagioni e delle puntate sono emerse alcune insofferenze da parte di alcuni arbitri poiché in trasmissione vengono ammesse pubblicamente le colpe in caso di errore, mentre prima restava un fatto tra direttore di gara e Can. Quindi nessun dubbio sulle prossime nove puntate di Open Var su Dazn, mentre per quanto riguarda la prossima annata dipenderà tutto dal tavolo di confronto con Aia e Figc.