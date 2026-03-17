La moViola: Dodo, Piccoli e tante proteste. Ma Di Bello non sbaglia nulla

IL CORRIERE DELLO SPORT 6,5: Ben 30 falli e un solo ammonito per Di Bello, in una gara dal livello di difficoltà abbastanza contenuto, con il risultato che ben presto si è indirizzato in un unico senso (tanto da consigliare l’arbitro a fischiare con ben 15secondi di anticipo rispetto ai 5’ di recupero). Un paio di episodi in area, comunque letti correttamente. Ci sono due interventi in area della Cremonese ravvicinati: prima Maleh trattiene Mandragora in maniera chiara, sia pure non consistente, il viola si lascia andare quando l’avversario lo molla. Subito dopo, non è chiaro se sia Piccoli o Bondo a toccare con il braccio, poi Ceccherini tocca il pallone e quindi lo stesso Piccoli che va giù. Mentre è in gioco sull’azione del gol: al momento del passaggio di Gosens, è tenuto in gioco da Folino, il SAOT conferma. Floriani Mussolini cade da solo, scivolando, sulla progressione di dodo per il 3-0. Colpo di testa di Djuric, il pallone colpisce la schiena di Dodo che ha il braccio destro larghissimo: corretto concedere soltanto l’angolo, non c’è mai un tocco con la mano. Come detto, una sola ammonizione per Di Bello: corretto il giallo per Bondo per una trattenuta ai danni di Fagioli.