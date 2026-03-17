La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport analizza la prestazione dell'arbitro Di Bello in Cremonese-Fiorentina. Ecco le valutazioni:
La moviola
La moViola: Dodo, Piccoli e tante proteste. Ma Di Bello non sbaglia nulla
LA GAZZETTA DELLO SPORT 6,5: Al 2' Bonazzoli è in posizione regolare quando si trova solo davanti a De Gea. Al 7' azione confusa nell'area della Cremonese, Ceccherini tocca con la mano, ma si tratta comunque di palla inaspettata, giusto far proseguire. Regolare il gol di Piccoli, tenuto in gioco da Folino. Al 66' proteste della Cremonese ma Dodo in realtà la prende con la schiena sul colpo di testa di Djuric, giusto far riprendere il gioco dal calcio d'angolo.
IL CORRIERE DELLO SPORT 6,5: Ben 30 falli e un solo ammonito per Di Bello, in una gara dal livello di difficoltà abbastanza contenuto, con il risultato che ben presto si è indirizzato in un unico senso (tanto da consigliare l’arbitro a fischiare con ben 15secondi di anticipo rispetto ai 5’ di recupero). Un paio di episodi in area, comunque letti correttamente. Ci sono due interventi in area della Cremonese ravvicinati: prima Maleh trattiene Mandragora in maniera chiara, sia pure non consistente, il viola si lascia andare quando l’avversario lo molla. Subito dopo, non è chiaro se sia Piccoli o Bondo a toccare con il braccio, poi Ceccherini tocca il pallone e quindi lo stesso Piccoli che va giù. Mentre è in gioco sull’azione del gol: al momento del passaggio di Gosens, è tenuto in gioco da Folino, il SAOT conferma. Floriani Mussolini cade da solo, scivolando, sulla progressione di dodo per il 3-0. Colpo di testa di Djuric, il pallone colpisce la schiena di Dodo che ha il braccio destro larghissimo: corretto concedere soltanto l’angolo, non c’è mai un tocco con la mano. Come detto, una sola ammonizione per Di Bello: corretto il giallo per Bondo per una trattenuta ai danni di Fagioli.
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