L'Inter perde un centrocampista importante in vista della sfida di domenica prossima al Franchi contro la Fiorentina. A quelle che sono le ultime notizie da Appiano, tra le fila dei nerazzurri non dovrebbe esserci, infatti, Henrikh Mkhitaryan. L'armeno classe 1989 ha accusato dei fastidi fisici nel dopo-gara di Inter-Atalanta, match giocato ieri sera e terminato 1-1, e molto probabilmente non sarà a disposizione per la trasferta fiorentina.
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Qui Inter: a Firenze senza un centrocampista e forse non solo. Lautaro in bilico
I nerazzurri dovranno fare i conti con gli infortuni in vista della trasferta di Firenze di domenica prossima.
Nelle prossime ore saranno comunque valutate le condizioni del giocatore. Saranno valutate, inoltre, anche quelle di Calhanoglu che, secondo quanto riferisce Sky Sport, viaggia verso il completo recupero per la partita del Franchi e in settimana tornerà a lavorare con il gruppo. Qualche dubbio in più, invece, per Lautaro Martinez: non c'è pessimismo, ma maggiore cautela circa il suo ritorno in campo e le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Come si valuteranno anche le condizioni di Akanji, uscito anzitempo ieri.
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