L'Inter perde un centrocampista importante in vista della sfida di domenica prossima al Franchi contro la Fiorentina. A quelle che sono le ultime notizie da Appiano, tra le fila dei nerazzurri non dovrebbe esserci, infatti, Henrikh Mkhitaryan. L'armeno classe 1989 ha accusato dei fastidi fisici nel dopo-gara di Inter-Atalanta, match giocato ieri sera e terminato 1-1, e molto probabilmente non sarà a disposizione per la trasferta fiorentina.