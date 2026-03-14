Che spavento. Il match tra Napoli e Lecce di questo tardo pomeriggio è praticamente terminato con la grande paura che tutti in campo e sugli spalti hanno provato per Lameck Banda, attaccante zambiano classe 2001 del Lecce. Il giocatore giallorosso, infatti, poco prima del 90' si è accasciato sul terreno di gioco per un malore probabilmente all'addome, secondo la ricostruzione di Dazn, perdendo addirittura conoscenza.
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Che paura per Banda: attimi di terrore al Maradona alla fine di Napoli-Lecce
L'attaccante zambiano ha perso conoscenza in campo, per poi riprendersi dopo i soccorsi
Lo stadio Maradona è sprofondato nel silenzio, per poi riaccendersi quando la punta salentina ha dato segnali di ripresa subito dopo i primi soccorsi. Il calciatore è stato poi trasportato fuori dal terreno di gioco in barella. Il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato uno dei primi a richiamare l'attenzione di tutti sul ragazzo. Adesso riguardo alle condizioni di Banda si attendono gli aggiornamenti medici.
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