Che paura per Banda: attimi di terrore al Maradona alla fine di Napoli-Lecce

Che spavento. Il match tra Napoli e Lecce di questo tardo pomeriggio è praticamente terminato con la grande paura che tutti in campo e sugli spalti hanno provato per Lameck Banda, attaccante zambiano classe 2001 del Lecce. Il giocatore giallorosso, infatti, poco prima del 90' si è accasciato sul terreno di gioco per un malore probabilmente all'addome, secondo la ricostruzione di Dazn, perdendo addirittura conoscenza.