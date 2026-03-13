Termina 4-1 l'incontro tra Torino e Parma. Al termine del match, il tecnico granata Roberto D'Aversa ha commentato la sfida ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole, evidenziate da ToroNews:
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Torino, D’Aversa: “Partita magistrale, ma non si è ancora fatto nulla”
I granata strapazzano il Parma e fanno tre passi avanti nella corsa salvezza
Lìavevo presentata come una partita che poteva cambiare non solo la posizione di classifica ma anche il prosieguo. Nonostante la sconfitta di Napoli, in settimana i ragazzi hanno lavorato con entusiasmo e la vittoria è il frutto di questo. Partita interpretata in maniera magistrale, contro un Parma che ha sempre fatto bene in trasferta; il risultato potrebbe far pensare sia stata una partita semplice, ma non lo è stata. Era una partita importante, ma non si è ancora fatto nulla. Ci possiamo togliere soddisfazioni se in settimana lavoriamo come stiamo facendo.
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