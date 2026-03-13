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Torino, D’Aversa: “Partita magistrale, ma non si è ancora fatto nulla”

Torino, D’Aversa: “Partita magistrale, ma non si è ancora fatto nulla” - immagine 1
I granata strapazzano il Parma e fanno tre passi avanti nella corsa salvezza
Redazione VN

Termina 4-1 l'incontro tra Torino e Parma. Al termine del match, il tecnico granata Roberto D'Aversa ha commentato la sfida ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole, evidenziate da ToroNews:

Lìavevo presentata come una partita che poteva cambiare non solo la posizione di classifica ma anche il prosieguo. Nonostante la sconfitta di Napoli, in settimana i ragazzi hanno lavorato con entusiasmo e la vittoria è il frutto di questo. Partita interpretata in maniera magistrale, contro un Parma che ha sempre fatto bene in trasferta; il risultato potrebbe far pensare sia stata una partita semplice, ma non lo è stata. Era una partita importante, ma non si è ancora fatto nulla. Ci possiamo togliere soddisfazioni se in settimana lavoriamo come stiamo facendo.

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