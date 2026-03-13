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A Bastoni il premio Rosa Camuna per il valore sportivo. E scoppia la polemica

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"A questo punto – osserva un assessore tifoso juventino – si potrebbe proporre il povero Kalulu come vincitore morale del premio ‘Cornuto e mazziato‘
Redazione VN

Ad Alessandro Bastoni va il premio "Rosa Camuna", istituito nel 1996 e che riconosce pubblicamente "l'impegno, l'operosità, la creatività e l'ingegno di coloro che si siano particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia". La candidatura è stata presentata dal presidente del Consiglio regionale Federico Romani (Fratelli d’Italia) e sottoscritta anche dal consigliere regionale Pietro Bussolati (Pd), in un raro momento di sintonia bipartisan.

La motivazione di Romani e Bussolati:

La candidatura del difensore dell'Inter trova ragione nel fatto che rappresenta oggi uno dei volti più autorevoli e riconoscibili del calcio lombardo, italiano ed europeo. Con la maglia dell'Inter e della Nazionale ha dimostrato negli anni qualità tecniche, personalità e senso di responsabilità che lo rendono un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Bastoni ha saputo distinguersi anche per la maturità dimostrata nel riconoscere pubblicamente un proprio errore, assumendosi la responsabilità di un gesto avvenuto in campo. Un atteggiamento non scontato e non comune e che testimonia il rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi.

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A contestare l’idea di premiare Bastoni è Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile – anche lui in quota Fratelli d’Italia – nonché presidente dello Juventus Club “Amici del Pirellone Gianluca Vialli”. "Da qui a volerlo premiare con un alto riconoscimento di Regione Lombardia ce ne passa. A questo punto – osserva – si potrebbe proporre il povero Kalulu come vincitore morale del premio ‘Cornuto e mazziato‘: espulso per un fallo che non ha commesso e costretto a vedere il protagonista della simulazione, Bastoni, addirittura osannato e candidato a un premio per lealtà e correttezza".

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