A Bastoni il premio Rosa Camuna per il valore sportivo. E scoppia la polemica

A contestare l’idea di premiare Bastoni è Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile – anche lui in quota Fratelli d’Italia – nonché presidente dello Juventus Club “Amici del Pirellone Gianluca Vialli”. "Da qui a volerlo premiare con un alto riconoscimento di Regione Lombardia ce ne passa. A questo punto – osserva – si potrebbe proporre il povero Kalulu come vincitore morale del premio ‘Cornuto e mazziato‘: espulso per un fallo che non ha commesso e costretto a vedere il protagonista della simulazione, Bastoni, addirittura osannato e candidato a un premio per lealtà e correttezza".