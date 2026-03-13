Inter, tre big verso il rientro. L’obiettivo è esserci con la Fiorentina

Fiorentina-Inter del 22 marzo: dubbi su Solomon e Kean per i viola. Calhanoglu, Lautaro Martínez e Bastoni puntano al rientro.

L'Inter guida la classifica della Serie A, la Fiorentina è nei bassifondi che sgomita per allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione. Le due squadre incroceranno i loro destini domenica 22 marzo allo stadio Artemio Franchi. La Fiorentina, dopo il recupero di Albert Gudmundsson ha solo due interrogativi per la sfida contro i neroazzurri: Solomon e Kean . Per quanto riguarda il primo, lo staff medico viola punta a riaverlo a disposizione per la sfida contro l’Inter del 22 marzo, ma in alternativa il rientro potrebbe slittare alla partita contro l’Hellas Verona in programma dopo la sosta, il 4 aprile. Mentre per il numero 20 viola, l'intenzione della società è quella di provare ad accelerare i tempi e averlo a disposizione già lunedì a Cremona.

Inter, 3 big puntano al rientro

Anche Christian Chivu, però, ha più di qualche dubbio per la trasferta di Firenze. Sia Calhanoglu che il capitano neroazzurro Lautaro Martinez saranno sicuramente assenti nella sfida di domani contro l'Atalanta e resta in dubbio anche la presenza di Alessandro Bastoni. Secondo quanto riportato da SkySport però, l'obiettivo dei tre giocatori e dello staff medico dell'Inter è quella di avere tutti a disposizione per la trasferta del Franchi.