L'attaccante del Genoa Caleb Ekuban ha parlato in un'intervista a Il Secolo XIX dove ha parlato di cosa è riuscito a portare nello spogliatoio Daniele de Rossi:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Genoa, Ekuban: “De Rossi ci ha riacceso. Che discorso con la Fiorentina!”
altre news
Genoa, Ekuban: “De Rossi ci ha riacceso. Che discorso con la Fiorentina!”
Parla l'attaccante del Grifone a proposito del cambio che c'è stato in spogliatoio
Energia positiva, passione, voglia, tutto quello che serviva per riaccenderci. Ricordo quel discorso del mister, con la Fiorentina lui era squalificato, ha toccato subito le corde giuste, ci ha pompato. Lo fa prima di ogni partita, ci dà sempre una motivazione diversa per farci capire che bisogna andare forte, ci fa andare al limite
© RIPRODUZIONE RISERVATA