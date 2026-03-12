La Cremonese prepara la delicata sfida salvezza contro la Fiorentina con qualche dubbio legato alle condizioni fisiche di alcuni giocatori.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Cremonese, un big in forte dubbio per la gara contro la Fiorentina
altre news
Cremonese, un big in forte dubbio per la gara contro la Fiorentina
Intanto da Cremona arrivano aggiornamenti inerenti le condizioni di due calciatori della Cremonese in vista della sfida salvezza contro la Fiorentina
Secondo quanto riportato dal portale CalcioCremonese, non tutti i calciatori della squadra allenata da Davide Nicola stanno lavorando con il gruppo in vista del match di lunedì sera. In particolare, Federico Baschirotto e Michele Collocolo proseguono il loro percorso di recupero dopo i rispettivi infortuni.
Entrambi stanno infatti seguendo programmi di lavoro personalizzati sotto la supervisione dello staff medico, con l’obiettivo di rientrare gradualmente in condizione senza forzare i tempi. La loro presenza nelle prossime partite resta dunque da valutare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA