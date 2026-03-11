L'esterno del Napoli Miguel Gutierrez, intervistato da Radio CRC, parla del momento suo e del Napoli, tornando anche sul gol siglato alla Fiorentina:
Napoli, Gutierrez: "Il gol alla Fiorentina? Una grande emozione. Ora sotto col Lecce"
Napoli, Gutierrez: “Il gol alla Fiorentina? Una grande emozione. Ora sotto col Lecce”
Il calciatore spagnolo è stato decisivo nel match di ritorno tra partenopei e viola
Fin qui è stato sicuramente il momento più importante della mia storia con la maglia del Napoli, ricordo una grande emozione in quei momenti. Mi auguro che possa essere il primo gol di una lunga serie in maglia azzurra. Adesso ospiteremo il Lecce al San Paolo, vogliamo obbligatoriamente i tre punti, stiamo lavorando per questo, preparando la sfida nel modo migliore possibile.
