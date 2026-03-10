Torino, minacce a Cairo davanti al cimitero: “Mamma e papà ti aspettano qui”

Minacce pesanti in casa Torino, ancora una volta verso il presidente Urbano Cairo. Come scrive La Stampa, nei luoghi d'origine del patron granata sono comparse scritte minacciose sui muri, asfalto e anche su dei cartelli stradali. L'episodio più grave in assoluto, per il quale è intervenuto anche il sindaco Giovanni Airaudo denunciando l'accaduto ai carabinieri, è avvenuto all'ingresso del cimitero di Masio. Questa la scritta trovata: