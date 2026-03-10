Minacce pesanti in casa Torino, ancora una volta verso il presidente Urbano Cairo. Come scrive La Stampa, nei luoghi d'origine del patron granata sono comparse scritte minacciose sui muri, asfalto e anche su dei cartelli stradali. L'episodio più grave in assoluto, per il quale è intervenuto anche il sindaco Giovanni Airaudo denunciando l'accaduto ai carabinieri, è avvenuto all'ingresso del cimitero di Masio. Questa la scritta trovata:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Torino, minacce a Cairo davanti al cimitero: “Mamma e papà ti aspettano qui”
altre news
Torino, minacce a Cairo davanti al cimitero: “Mamma e papà ti aspettano qui”
Continuano gli episodi a Torino contro il presidente granata Urbano Cairo: questa volta trovate delle scritte al cimitero
Mamma e papà Cairo ti aspettano qui al più presto. Pagherai tutto, pagherai caro.
Urbano Cairo, venuto a conoscenza dell'accaduto, ha espresso dispiacere e si è offerto di pagare le spese per ripulire le zona imbrattate da queste minacce.
© RIPRODUZIONE RISERVATA