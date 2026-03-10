Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Torino, minacce a Cairo davanti al cimitero: “Mamma e papà ti aspettano qui”

altre news

Torino, minacce a Cairo davanti al cimitero: “Mamma e papà ti aspettano qui”

Torino, minacce a Cairo davanti al cimitero: “Mamma e papà ti aspettano qui” - immagine 1
Continuano gli episodi a Torino contro il presidente granata Urbano Cairo: questa volta trovate delle scritte al cimitero
Redazione VN

Minacce pesanti in casa Torino, ancora una volta verso il presidente Urbano Cairo. Come scrive La Stampa, nei luoghi d'origine del patron granata sono comparse scritte minacciose sui muri, asfalto e anche su dei cartelli stradali. L'episodio più grave in assoluto, per il quale è intervenuto anche il sindaco Giovanni Airaudo denunciando l'accaduto ai carabinieri, è avvenuto all'ingresso del cimitero di Masio. Questa la scritta trovata:

Mamma e papà Cairo ti aspettano qui al più presto. Pagherai tutto, pagherai caro.

Urbano Cairo, venuto a conoscenza dell'accaduto, ha espresso dispiacere e si è offerto di pagare le spese per ripulire le zona imbrattate da queste minacce.

Leggi anche
Juventus, quanto guadagna Di Gregorio e il suo peso a bilancio
Palladino: “Col Bayern ci tifa l’Italia. Auguri dai miei giocatori alla...

© RIPRODUZIONE RISERVATA