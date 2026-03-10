Juventus, quanto guadagna Di Gregorio e il suo peso a bilancio

Nelle ultime ore si è parlato dell'interesse della Fiorentina per Michele Di Gregorio, in una stagione in cui de Gea non sta dando grandi garanzie. Anche il portiere bianconero sta vivendo un'annata difficile e recentemente ha perso il posto da titolare in favore di Mattia Perin. Ecco perché l'ex Monza sembra sempre più in uscita dalla Juventus, club in cui guadagna cifre importanti.