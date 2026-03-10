Juventus, quanto guadagna Di Gregorio e il suo peso a bilancio

Viola News
Nelle ultime ore si è parlato dell'interesse della Fiorentina per Michele Di Gregorio, in una stagione in cui de Gea non sta dando grandi garanzie. Anche il portiere bianconero sta vivendo un'annata difficile e recentemente ha perso il posto da titolare in favore di Mattia Perin. Ecco perché l'ex Monza sembra sempre più in uscita dalla Juventus, club in cui guadagna cifre importanti.

Di Gregorio è legato alla Signora da un contratto fino al 2029. Il suo contratto impatta annualemtne per 7,1 milioni (3,5 di ammortamento +3,7 milioni di stipendio lordo) sui bilanci bianconeri. Di Gregorio percepisce 2 milioni di ingaggio netto.

