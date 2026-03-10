Il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino ha parlato alla vigilia del match contro il Bayern Monaco in Champions League svelando un retroscena che riguarda anche la Fiorentina. Le sue parole ai olleghi di Sky:
Palladino: "Col Bayern ci tifa l'Italia. Auguri dai miei giocatori alla Fiorentina"
E' motivo di grande orgoglio rappresentare tutta l'Italia. Sentiamo questo tifo da parte di tutti. Speriamo che porti bene questa spinta italiana da parte di tutti i club, gli allenatori e i calciatori.Anche nei giorni scorsi ho avuto tanti messaggi di incoraggiamento per questa partita. Colleghi, anche calciatori, ex calciatori che ho avuto alla Fiorentina, al Monza
