Prossimi avversari: Cremonese in ritiro, contro la Fiorentina mancherà mezza difesa

Dopo la sconfitta mal digerita di Lecce, la Cremonese anche e soprattutto in vista della gara cruciale contro la Fiorentina ha deciso di adottare il ritiro come soluzione per ricompattare squadra ed ambiente. Come riporta Cremona Sport, la compagine grigiorossa, infatti, è a Torre Boldone per preparare la delicatissima sfida contro i gigliati, in programma lunedì sera alle 20:45. Ed il tecnico Davide Nicola riflette sulle scelte di formazione.

Anche perché contro la Fiorentina non ci saranno due pedine fondamentali per la formazione lombarda. Innanzitutto, Federico Baschirotto: il baluardo difensivo della Cremonese è fermo ai box per colpa di un infortunio muscolare da ormai oltre venti giorni e anche gli undici di Vanoli non sarà presente. Poi il giudice sportivo ha fermato, come già preventivato, il terzino sinistro Giuseppe Pezzella, dopo il rosso preso nel finale concitato del Via Del Mare.