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Moratti attacca la Juve: “Simulazione di Bastoni? Con loro è recupero crediti”

Moratti attacca la Juve: “Simulazione di Bastoni? Con loro è recupero crediti” - immagine 1
Le parole dell'ex patron nerazzurro
Redazione VN

L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato in unn'intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato della simulazione di Alessandro Bastoni in Inter-Juventus:

Bastoni ha fatto una grande cavolata, compresa l’esultanza pur nel trasporto agonistico. Però tutto è stato amplificato perché era Inter-Juve. Soprattutto se a fine gara i dirigenti bianconeri fanno quelle scene e parlano di morte del calcio. Ma le sembra possibile? Quello è stato un parziale recupero crediti

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