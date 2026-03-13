L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato in unn'intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato della simulazione di Alessandro Bastoni in Inter-Juventus:
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Moratti attacca la Juve: “Simulazione di Bastoni? Con loro è recupero crediti”
Le parole dell'ex patron nerazzurro
Bastoni ha fatto una grande cavolata, compresa l’esultanza pur nel trasporto agonistico. Però tutto è stato amplificato perché era Inter-Juve. Soprattutto se a fine gara i dirigenti bianconeri fanno quelle scene e parlano di morte del calcio. Ma le sembra possibile? Quello è stato un parziale recupero crediti
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