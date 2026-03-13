Non solo la Fiorentina. Anche la Cremonese di Davide Nicola, prossima avversaria lunedì in campionato, ha scelto di compattarsi andando in ritiro, in vista della fondamentale sfida salvezza. I grigiorossi hanno raggiunto il ritiro di Torre Boldone ieri sera, oggi hanno svolto doppia seduta di allenamento.
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Cremonese come la Fiorentina: primo giorno di ritiro in vista di lunedì
I grigiorossi hanno raggiunto il ritiro di Torre Boldone ieri sera: anche la Cremonese sceglie di compattarsi in vista della Fiorentina
La mattinata - si legge sul sito ufficiale - ha visto la squadra scendere in campo alle 10 per dedicarsi al lavoro tattico e, successivamente, concentrarsi su una serie di esercitazioni dedicate alle palle inattive. Nel pomeriggio, al termine dell’attivazione fisica, spazio al lavoro sul possesso palla prima della partita conclusiva.
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