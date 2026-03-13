Cremonese come la Fiorentina: primo giorno di ritiro in vista di lunedì

I grigiorossi hanno raggiunto il ritiro di Torre Boldone ieri sera: anche la Cremonese sceglie di compattarsi in vista della Fiorentina

Non solo la Fiorentina. Anche la Cremonese di Davide Nicola, prossima avversaria lunedì in campionato, ha scelto di compattarsi andando in ritiro, in vista della fondamentale sfida salvezza. I grigiorossi hanno raggiunto il ritiro di Torre Boldone ieri sera, oggi hanno svolto doppia seduta di allenamento.