Sarri: “Futuro? Ho un contratto qui, ma se non sarò contento parleremo”

Il futuro di Maurizio Sarri è forse il tema più dibattuto in casa Lazio. L'ex tecnico del Napoli non le ha mandate a dire alla dirigenza laziale. Oggi Sarri è tornato a parlare del suo futuro. Ecco cosa ha detto in conferenza stampa:

"Fabiani ha detto tutti dati di fatto, cioè io ho un contratto lungo. La situazione è questa, poi se la società non è contenta o se non lo sarò io, allora ne parleremo, ma ora non c'è discussione. Si prospetta nuovamente un "anno zero", ci sono tanti calciatori in scadenza, se non saranno rinnovati nelle prossime settimane immagino che troveranno accordi con altre squadre"