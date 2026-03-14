E' un Eusebio Di Francesco abbastanza soddisfatto quello che si presente in sala stampa al termine di Napoli-Lecce:
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Lecce, Di Francesco: “Siamo cresciuti, con il Napoli il nostro miglior primo tempo”
Il tecnico dei salentini è soddisfatto della condizione della sua squadra
Banda? Non sembra nulla di grave, adesso è un po' traumatizzato ma è normale. Meritavamo di più dopo questo ottimo primo tempo di Napoli, forse il migliore di quest'anno, ma il gol dell'1-1 ha riacceso i partenopei e lì ovviamente è stata dura per noi. Ma stiamo crescendo e siamo cresciuti rispetto alle scorso settimane, c'è maggiore consapevolezza anche contro le grandi squadre. Questa sconfitta non ci deve demoralizzare, anzi. Dobbiamo migliorare l'attenzione per tutti i 90', questo sì.
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