Brutte notizie in casa Atalanta, che perde nuovamente Gianluca Scamacca. L’attaccante classe 1999 si è fermato per una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro, un problema che lo costringerà a saltare i prossimi impegni tra club e Nazionale.
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Atalanta, si ferma ancora Scamacca: out col Verona e niente Nazionale
Ennesimo infortunio per l'attaccante di Palladino: Gattuso deve correre ai ripari
Stop pesante per i bergamaschi, che dovranno fare a meno del centravanti nella sfida di campionato contro il Hellas Verona in programma domani alle ore 15. Ma non solo: Scamacca non risponderà alla convocazione del Ct Gennaro Gattuso per la semifinale playoff Mondiale contro l’Irlanda del Nord, in calendario giovedì 26 marzo.
A comunicare l’entità dell’infortunio è stata la stessa Atalanta attraverso una nota ufficiale: “Il calciatore ha iniziato da subito il protocollo riabilitativo idoneo; la prognosi dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico-strumentale”.
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