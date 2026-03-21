Chivu: “La pressione c’è sempre, ma siamo pronti. Bastoni non ci sarà”

Chivu presenta Fiorentina-Inter: "Abbiamo avuto una settimana per prepararla e siamo consapevoli delle difficoltà"

Redazione VN 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 14:54)

Giorno di conferenza stampa per Christian Chivu, alla vigilia di Fiorentina-Inter. Il tecnico nerazzurro è squalificato e non sarà in panchina al Franchi. Così ha affrontato i principali temi della partita, in programma domani sera alle 20:45:

Come arriva la squadra? "Ci arriva bene, abbiamo avuto una settimana per prepararla e siamo consapevoli delle difficoltà. Siamo pronti. Non abbiamo mai pensato al più o al meno che abbiamo. Sappiamo di dover crescere, migliorare e proseguire il nostro percorso".

Pressione del Napoli? "C'è sempre. Trovo normale che le altre squadre abbiano le loro ambizioni e che ci stiano inseguendo".

Episodi contro l'Atalanta? Abbiamo commesso degli errori e in settimana ci siamo focalizzati sul fatto di non doverli ripetere perché sappiamo che gli errori degli altri non li possiamo controllare".

Calo offensivo? "Ci sono vari fattori, è fisiologico. Di sicuro può dipendere dalla stanchezza, dobbiamo ritrovare intensità, ritmo, brillantezza e qualità. Nessuno ti regala nulla e dobbiamo andare a prenderci tutto. Vedo bene i ragazzi. Quella che è stata la stagione per noi ha mostrato una squadra molto matura, i ragazzi si sono rimessi in gioco. Ora bisogna tirare fuori il meglio che abbiamo".

Bastoni? "Non è convocato, si presenterà al raduno della Nazionale e lì decideranno cosa fare in base alle sue condizioni".