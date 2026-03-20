Spalletti-Juve, ci siamo per il rinnovo? Il tecnico: “Può essere il momento giusto”

Il tecnico di Certaldo ha il contratto in scadenza a giugno

Quello appena iniziato è un turno di campionato importante, che precede la pausa per le Nazionali. Ecco che allora può essere il momento giusto per arrivare alla fumata bianca del rinnovo di contratto tra Luciano Spalletti e la Juventus. Il tecnico toscano, subentrato ad Igor Tudor lo scorso autunno è legato ai bianconeri, al momento, fino al 30 giugno 2026. Una situazione, quindi, da sistemare quanto prima.