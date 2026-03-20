Quello appena iniziato è un turno di campionato importante, che precede la pausa per le Nazionali. Ecco che allora può essere il momento giusto per arrivare alla fumata bianca del rinnovo di contratto tra Luciano Spalletti e la Juventus. Il tecnico toscano, subentrato ad Igor Tudor lo scorso autunno è legato ai bianconeri, al momento, fino al 30 giugno 2026. Una situazione, quindi, da sistemare quanto prima.
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Spalletti-Juve, ci siamo per il rinnovo? Il tecnico: “Può essere il momento giusto”
Il tecnico di Certaldo ha il contratto in scadenza a giugno
"Sì, mi sembra che possa essere un momento corretto - la risposta a domanda precisa dell'allenatore bianconero in conferenza stampa, alla vigilia di Juventus-Sassuolo, ndr - anche perché nei prossimi giorni ci sarà meno stress visto che il campionato si ferma. Sicuramente da parte mia c'è tutta la disponibilità a sentire cosa la società vuole dirmi e per iniziare, eventualmente, a programmare il futuro".
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