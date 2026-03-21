Qui Inter: “Non c’è paura, ma stagione non esaltante. Chivu rompe il silenzio”

"Inter oggi rompe il silenzio, parla Chivu . Lautaro non è ancora pronto così come Bastoni che ha ancora qualche fastidio. Torna Calhanoglu , mentre non ci sarà Mkhitaryan. Per il resto Chivu sistemerà le pedine che ha a disposizione come fa sempre, la formazione la decide un'ora e mezzo prima. Mi aspetto Thuram , sul partner d'attacco uno tra Esposito , con cui si trova meglio, e Bonny ".

Paura? "Sì, dopo il derby c'è stata, con gli spettri delle rimonte del Milan e del Napoli nelle ultimi anni. Dopo Lazio-Milan però le cose cambiano, il mondo Inter è più sereno anche se non entusiasta. Come ogni anno ha avuto un netto calo fisico, nei giocatori più anziani. Stranamente è successo anche sul palcoscenico della Champions League che non è stato all'altezza delle aspettative. Quella dell'Inter è una stagione senza esaltazione, nonostante sia prima in classifica".