Valenti: “Fiorentina, classifica bugiarda. Fagioli lo vorrei, così come Gud”

Inter? "La squadra nerazzurra ancora non lo conosce nessuno. Ne conosco la follia, a volte diventa una forma di consolazione. Può essere attrazione, ma può fare anche male. Ha degli alti e bassi, ma è sempre prima in classifica. Lautaro mancherà, torna Calhanoglue ci sarà Dumfries. Ci sono due fattori: l'ansia dei punti di vantaggio non sufficienti e la volontà da parte della comunicazione di far valere una narrazione di una corsa a tre per lo scudetto. Ha una trasferta molto tosta contro una squadra che ha una classifica bugiarda rispetto ai valori. Era qualcosa di inatteso e impronosticabile la stagione della Fiorentina, soprattutto nella prima parte".