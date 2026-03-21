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Valenti: “Fiorentina, classifica bugiarda. Fagioli lo vorrei, così come Gud”

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"Inter ha una trasferta molto tosta contro una squadra che ha una classifica bugiarda rispetto ai valori della Fiorentina"
Redazione VN

Il tifoso nerazzurro Giacomo "Ciccio" Valenti ha parlato di Fiorentina-Inter sulle frequenze di Radio Bruno, nel corso di "A pranzo con il Pentasport":

Inter? "La squadra nerazzurra ancora non lo conosce nessuno. Ne conosco la follia, a volte diventa una forma di consolazione. Può essere attrazione, ma può fare anche male. Ha degli alti e bassi, ma è sempre prima in classifica. Lautaro mancherà, torna Calhanoglue ci sarà Dumfries. Ci sono due fattori: l'ansia dei punti di vantaggio non sufficienti e la volontà da parte della comunicazione di far valere una narrazione di una corsa a tre per lo scudetto. Ha una trasferta molto tosta contro una squadra che ha una classifica bugiarda rispetto ai valori. Era qualcosa di inatteso e impronosticabile la stagione della Fiorentina, soprattutto nella prima parte".

Fiorentina? "Ci sono diversi giocatori che vorrei in squadra. Fagioli è un talento vero, come Kean. Mandragora sa il fatto suo, Gudmundsson è un altro".

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